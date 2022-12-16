حبس عامل وسيدة بتهمة استغلال أطفال في أعمال غير قانونية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية، بحبس عامل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى البشر وإجبار الأطفال على التسول.

ونجحت الداخلية فى ضبط خمسة أشخاص لقيامهما باستغلال أطفال فى ارتكاب أعمال التسول، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص وسيدة) باستغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة فى أعمال التسول مما يعد جريمة اتجار بالبشر.

عقب تقنين الإجراءات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبطهما، وتبين أنهما (ربة منزل، عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما مبلغ مالى وبصحبتهما طفل يبلغ من العمر عام.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا باستغلال الطفل المضبوط بصحبتهما فى أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.. كما أمكن ضبط ( ثلاثة سيدات حال تواجدهم بذات المنطقة) وبحوزتهم مبالغ مالية حصيلة التسول، وبصحبتهم أطفالهم لاستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.