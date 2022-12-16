حاكم كييف يؤكد وقوع عدة انفجارات بالعاصمة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم كييف، وقوع عدة انفجارات بالعاصمة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال مصدر فى خدمة الطوارئ بجمهورية لوهانسك الشعبية اليوم الجمعة، إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون، جراء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة لانتراتوفكا المأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر - لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "أسفر القصف عن تدمير أحد المباني ونتيجة لذلك قتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون، وربما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض".

وبحسب المصدر، تعمل خدمات الطوارئ في الموقع على إزالة الأنقاض.