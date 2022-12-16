تنمية المشروعات بدمياط: تمويل 3300 مشروع بمبلغ 89 مليون جنيه خلال 2022

دمياط: معتز الشربيني

حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط، برئاسة حسام شبكة، العديد من الانجازات في عدة مجالات خلال عام 2023 في مجال الخدمات المالية ،والغير مالية ،والمعارض

مجال الخدمات المالية

بلغت عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 3.298 مشروعا ،ومبلغ التمويل 88.962.192 جنيها ،وبلغ عدد المستفيدين من فرص العمل 6.302 فرصة

في مجال الخدمات غير المالية

تم اصدار عدد 135 رخصة مؤقتة جديدة، تم اصدار عدد 139 رخصة مؤقتة توفيق أوضاع بإجمالي 274 رخصة مؤقتة، تم اصدار عدد 309 شهادة تصنيف،تم اصدار عدد 307 شهادة مزايا، تم استصدار عدد 93 رخصة نهائية جديدة، تم استصدار عدد 74 رخصة نهائية توفيق أوضاع بإجمالي 167 رخصة نهائي،تم استصدار عدد 40 بطاقة ضريبية،تم استصدار عدد 14 شهادة تأمينات اجتماعية، تم استصدار عدد 41 شهادة غرفة تجارية

كما شارك جهاز خدمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط في عدة مشروعات خلال عام 2022 ومنها

مجال خدمات التسويق والمعارض والتدريب

تم الاشتراك في عدد 3 معرض داخلي بإجمالي عدد 170 عارض ويشمل المشاركين في جناح الغرفة التجارية بمعرض تراثنا ،تم إقامة عدد 10 ندوة تعريفية عن أنشطة الجهاز ، تم تنظيم عدد 3 دورة تدريبية (حدد فكرة مشروعك ، ابدا مشروعك طور مشروعك) بالتعاون مع شركاء التنمية ومنظمة العمل الدولية بإجمالي 73 متدرب.