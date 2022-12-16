اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مواعيد تسليم قطع الأراضى السكنية بمدينة ناصر الجديدة "غرب"

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:00 ص
تعرف على مواعيد تسليم قطع الأراضى السكنية بمدينة ناصر الجديدة "غرب" أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ  جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، تسليم قطع الأراضي السكنية " إسكان متميز عمارات " بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني " Onlaine "، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة من الجها، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 22/12/2022.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 10 : 222، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 229 : 330، يوم الإثنين 19/12/2022، والقطع من 331 : 442، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 444 : 494، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتخصيص يوم الخميس الموافق 22/12/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه يتم الحضور للاستلام شخصياً، ويصرح للمخصص له قطعة الأرض بتوكيل من  ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد، لافتاً إلى أنه من ضمن المستندات المطلوبة للاستلام ( بطاقة الرقم القومي سارية – خطاب البنك بالتخصيص).

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

قطع الاراضى



الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:39 ص

وزير الإسكان يكشف تفاصيل موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:08 ص

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية فى مجلس النواب لمناقشة قانون التصالح اليوم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:00 ص

"إسكان النواب" تبدأ مناقشة قانون التصالح.. وزير الإسكان: الموضوع مش فلوس وعايزين نحافظ على الأمن الاجتماعى.. التنمية المحلية: 1.6 مليون طلب تصالح بالريف.. والنائب عمر درويش: التشريع تحدٍ والشعب المصرى منتظر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة