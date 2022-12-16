تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية انخفاضا فى أسعار بعض السلع، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" خلال جولة داخل إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 40 إلى 42 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى بـ65 جنيها، وجوز السمان بـ35 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، والبانية 82 جنيها.



وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 5 إلى 6 جنيهات والكوسة 11 جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 10 جنيهات.



كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3 جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيهات.



وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 15 إلى 20 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، والبرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.



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جانب-من-سوق-المنوفية



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