تحرير 34 محضرا ورفع 159 حالة إشغال فى حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة على المحلات التجارية ،بمشاركة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار .

وأشار حى وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس الحي، إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق بحي وسط ، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية "صحة - هيئة الرقابة على الأدوية، قوى عاملة _ تموين _ طب بيطري صرف صحي" والإدارات المعنية بالحي وجابت شارعي : السلطان عبد العزيز ومحمد شفيق غربال .

وأسفرت عن تحصيل مبلغ 24 ألف جنيه غرامات فورية، تحرير 34 محضر متنوع ، و9 انذارات ،إعدام 15 كم لحوم و دواجن مجهولة المصدر، رفع 99 حالة إشغال و60 حاجز يعيق الحركة بالطريق العام ، وتضمنت المخالفات إعدام 15 كجم لحوم ودواجن ،وتحرير عدد 16 محضر صحة+سحب عينة للتحليل، وذلك بمعرفة مراقبة أغذية وسط , وتحرير عدد 10 محاضر أمن صناعي ، و تحرير 7 انذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة ،لمخالفة قوانين العمل ، وتحرير 2 محضر مخالفة قانون البيئة بمعرفة شئون البيئة بالحي، وتحرير 3 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية ، وتحرير 1 محضر لعدم توافر حاويات بمعرفة الرصد البيئي ، و تحرير 2 محضر بمعرفة التفتيش الصيدلي لهيئة الرقابة على الأدوية لمزاولة المهنة ، كما تم رفع 99 حالة إشغال و60 حاجز حديدي وكاوتش ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)