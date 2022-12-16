تحرير 1800 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كثفت قوات الأمن من حملاتها الأمنية، ما أسفر عن رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

بالإضافة إلى ضبط 623 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، و تحرير عدد (1875) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.