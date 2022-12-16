اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 1800 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في حملات أمنية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:15 ص
تحرير 1800 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في حملات أمنية المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت قوات الأمن من حملاتها الأمنية، ما أسفر عن رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

بالإضافة إلى ضبط 623 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، و تحرير عدد (1875) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

 

 

 


المرور

مخالفات المرور

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة