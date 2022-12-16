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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اندلاع حريق بكافيه فى الطالبية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:14 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اندلاع حريق بكافيه فى الطالبية الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بكافيه في الطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وأجرى رجال المباحث معاينة للكافيه، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالكافيه، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بكافيه فى الطالبية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في الطالبية، ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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