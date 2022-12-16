اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تجارة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الدولى "المرأة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" غدا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:30 م
تجارة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الدولى "المرأة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" غدا الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية غدا السبت، مؤتمرها الدولي عن تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات فى حياتنا فى نسخته الثانية عشر، وينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات بالكلية، تحت عنوان "المرأة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام. 
 
وقال الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، أن المؤتمر يعقد تحت إشراف الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات بالكلية، وتبدأ فعاليات المؤتمر ما بين وجه لوجه وجلسات أونلاين اعتباراً من غداً طبقا للجدول المرفق بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الدكتور أحمد نور الدور الثاني، وتعقد الجلسة الإفتتاحية يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.
 
 
 
 
 
 

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