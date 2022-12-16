بيطرى المنوفية: تحصين أكثر من 296 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت يوم السبت (19) نوفمبر الجارى لعام 2022 بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة ، مشدداً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.

حيث أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى أنه تم تحصين (296) ألف و (425) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن ، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، هذا وناشد مدير مديرية الطب البيطرى جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .