بعد قرار توريث رخصتها.. تعرف على مهنة "البمبوطية" فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، على طلب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، بشأن توريث رخصة البمبوطي للحفاظ عليها، حيث تعد أول مهنة شهدتها بورسعيد وتعبر عن تاريخ بورسعيد وتراثها.

ما هي البمبوطية؟

"البمبوطية".. فى الأصل هي كلمة إنجليزية تعنى رجل القارب "boatman"، وتحرفت معكوسة من "مان بوت إلى بومبوط"، لتصبح البمبوطية، تعبيرا عن تجار البحر، الذين يعملون على المراكب مع السفن العابرة والراسية فى قناة السويس.

نشأة البمبوطية

مهنة تجار البحر "البمبوطية"، التى نشأت منذ إفتتاح قناة السويس عام 1869، لم يعرف أصحابها شيئًا سوى البحر والسفن، والتجارة والبيع، والمكسب الوفير، الذى انتفع به آلاف من أبناء بورسعيد.

المهنة في مدن القناة

عرفت هذه المهنة فى مدن القناة، ويعمل رجالها فى الموانئ، وتتراص مراكب البمبوطية الصغيرة "اللنشات" فى مياه القناة على رصيف الميناء السياحي.

مثقفون باللغات رغم عدم حصولهم على شهادات عليا

يتقن "البمبوطية" عدة لغات يتعاملون بها مع السياح والسفن العابرة لقناة السويس، على الرغم أن أغلبهم لم يحصل على شهادات دراسية سابقاً، ولكن مع أصبح الأحفاد الآن من أصحاب المؤهلات العليا.

مُقيد ما يقرب من 1400 فرد بالنقابة العامة للعاملين في المهن البحرية وينقسمون إلى العديد من المهن والمسميات.

التصاريح والرخص

لكل مهنة تصريحاً وكل تصريح موروث عن الأب والجد، لذلك يقوم الوريث الحاصل على الترخيص بصرف العائد الذى يحصل عليه وأسرته وجميع الورثة بالعائلة.

لا يعرف البمبوطى مهنة أخرى غير تجارة البحر وخدمة المراكب العابرة لقناة السويس.