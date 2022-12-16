بعد شائعة إصابة لاعبي فرنسا.. كل ما تريد معرفته عن أنفلونزا الإبل

كتبت إيناس البنا

انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار تفيد بإصابة عدد من لاعبي منتخب فرنسا بأنفلونزا الإبل قبل المباراة النهائية لكأس العالم المقام بقطر.

وفقا للتقارير حسب موقع " dailymail" ، يمكن أن تنتقل "أنفلونزا الإبل" من ملامسة الإبل، مثل ركوب الجمال، وهي هواية شائعة للسياح في قطر، ويمكن أن تحدث العدوى أيضًا من تناول حليب الإبل غير المبستر.

وتعد الإبل مصدر مهم للمرض الذي يطلق عليه طبيا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قد يكون المشجعون الذين يركبون ركوب الجمال في قطر أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

من جانبها أصدرت السلطات الصحية في المملكة المتحدة توجيهات للأطباء والأطباء ليكونوا متيقظين للناس ، وخاصة مشجعي كرة القدم الذين زاروا قطر ، والذين تظهر عليهم أعراض أنفلونزا الإبل .

لا داعى للقلق

لا داعي للقلق بشأن مشهد إنفلونزا الإبل الحالي في المملكة المتحدة ، كما أن خطر انتقال العدوى إلى السكان منخفض، ومع ذلك ، فإن التعرض لمصادر محتملة للعدوى، مثل الإبل، قد يزيد من فرص الإصابة بالمرض ، مثل مشجعي كرة القدم الذين سافروا إلى قطر.

ما هي أنفلونزا الجمل؟

أنفلونزا الإبل نوع من أمراض الجهاز التنفسي، يُعرف طبياً باسم فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، المصدر الرئيسي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هو العدوى من الإبل، وهو مرض تنفسي نادر ولكنه خطير.

يمكن أن يصاب الناس بفيروس كورونا من الحيوانات المصابة - على الرغم من أن الأطباء يقولون إن الجمال في الشرق الأوسط هي المصدر الرئيسي للفيروس، تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في المنطقة في عام 2012.

يمكن أيضًا أن ينتقل من خلال قطرات السعال لدى الشخص المصاب - لكن هذا نادر الحدوث.

كانت هناك خمس حالات لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في المملكة المتحدة منذ عام 2012 ، وكان آخرها في أغسطس 2018، وتشمل أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس والإسهال والقيء.

لا يوجد علاج محدد لهذا المرض ، لذلك يعمل الأطباء على تخفيف أعراض المريض، نتيجة لذلك ، يموت حوالي 35 % من المصابين بفيروس كورونا.

ما هي أعراض أنفلونزا الجمل وعلاجها؟

الأعراض الشائعة للمرض هي مشاكل التنفس والسعال والقيء والحمى والإسهال. لا يوجد علاج محدد لأنفلونزا الإبل ، ويصف الأطباء عمومًا الأدوية المصحوبة بأعراض.