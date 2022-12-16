وأوضحت الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية والتي تعد أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، منحت عقدا بقيمة 129 مليون جنيه إسترليني مقابل تسليم أكثر من 250 طائرة بدون طيار صغيرة للمملكة المتحدة .

ومن المقرر أن توفرالطائرات بدون طيار التصوير والمراقبة المتطورة ما يتيح المجال أمام القوات المسلحة البريطانية لتحديد الأهداف في نطاقات متعددة عبر مجموعة متنوعة من البيئات .

وقال وزير مشتريات الدفاع البريطاني أليكس تشالك كيه سي، إنه مع تغير التهديد العالمي من الضروري البقاء في طليعة الابتكار بالاضافة إلى تقديم أحدث القدرات لقواتنا المنتشرة، مشيرا إلى تلك الصفقة مثالا رائعا آخر على دعم تكنولوجيا الدفاع البريطانية .

وأوضح أنه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ستكون المسؤولة عن كافة الانظمة طوال مدة العقد لمقرر لـ 10 سنوات حيث ستعمل مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أكبر مصنعي الطائرات بدون طيار لتطوير القدرة بشكل متكرر ما يضمن الحفاظ على الميزة التشغيلية من قبل القوات المسلحة البريطانية من خلال تحديث الطائرات بدون طيار ومواكبة التغيرات التكنولوجية والتهديدات الناشئة عند الحاجة .

وأضاف أنه تم استخدام الطائرات بدون طيار بالفعل من قبل الجيش الأمريكي وهي مصممة لتزويد تشكيلات عسكرية صغيرة بقدرة ISTAR (الاستخبارات والمراقبة والاستحواذ على الهدف والاستطلاع) وهي عنصر حيوي بشكل متزايد في ساحات القتال الحديثة.