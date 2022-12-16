بدء فاعليات بطولة الجمهورية لمدارس مياه الشرب والصرف لمجموعة قبلى ببنى سويف

حضر الافتتاح العميد خالد المهدي مشرف عام المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية و المهندس، رضا عبدالحليم مستشار الشركه القابضة لشئون المدارس، عامر فتحي و عمرو بدر بالشركة القابضة، و الضيوف من شركتي الجيزة و أسيوط المهندس كامل ابو طالب مدير عام التعليم الفني نيابة عن مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

وقالت المهندسة دينا، أن الشركة تولي اهتمام كبيرا بدعم الرياضة وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي، و خاصة فريق مدرسة مياه الشرب، وكذلك زيادة الترابط والتاخى والتكامل وتبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة بالمحافظات المشاركة في البطولة، و جدير بالذكر أن البطولة تشمل ألعاب " كرة القدم _ كرة اليد _ كرة الطائرة _ العاب قوي " .

شهدت المهندسه، دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، بدء فاعليات كأس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بطولة الجمهورية لمدارس مياه الشرب و الصرف الصحي بطولة الجمهورية مجموعة قبلي ( بني سويف_ الجيزة _ أسيوط ) والمقامة فى الفترة من 16، 17 ديسمبر 2002 بمحافظة بني سويف تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.