بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفيات الرمد والحميات فى أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تعمل مصر جاهدة على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بعد نجاح التغطية الشاملة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية والإرشادات العربية والدولية.

ومنظومة التأمين الصحى الشامل سوف يستفيد منها على مستوى محافظة أسوان أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019، وتم الانتهاء من إنشاء وتشطيب وتجهيز العديد من المستشفيات منها مستشفى حورس بإدفو.

ويعد مشروع إنشاء مستشفى حورس أحد أهم القلاع الصحية لأهالي شمال المحافظة، ومستشفى إدفو العام الجديد أو مستشفي حورس بمدينة ادفو بمحافظة أسوان، صرحا طبيا كبيرا على مشارف دخول الخدمة ومستشفى إدفو العام سابقا تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى من خطة التأمين الصحي الشامل، حيث تصل تكلفة مستشفى حورس بإدفو لأكثر من 600 مليون جنيه لتخدم نحو نصف مليون نسمة، وجارى تجهيز مستشفى حورس بإدفو بالمعدات والمستلزمات الطبية، وغيرها تمهيداً لدخولها التشغيل التجريبى و مستشفى حورس بمدينة إدفو، تضم 3 مبانٍ بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بالتوازي مع الانتهاء من تشطيب مستشفي المسلة للحميات.

ومستشفى المسلة للحميات بمدينة أسوان بطاقة 102 سرير، و4 عيادات خارجية، والعيادات الخارجية لمستشفى المسلة للحميات بدأ تشغيله لاستقبال الحالات المرضية، حيث تضم 5 أدوار، تم إنهاء إنشائه وتشطيبه وتجهيزه بالكامل لتقدم عددا من الخدمات الطبية، منها دور مخصص للعزل للمصابين بالأمراض المعدية والجوائح بطاقة 32 سريرا من إجمالى 102 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، علاوة على غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى ومبنى الفيروسات الكبدية والعيادات الخارجية والذى يضم 5 عيادات متنوعة ، وكذا خزان أرضي بسعة 750 م3 لتوفير مياه الشرب لهذه المباني الخدمية بشكل مستمر، وأيضاً الموالدات الكهربائية التى تعمل تبادلى فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ، و توجيهات بتلافى كافة الملاحظات المتعلقة بالتشطيبات النهائية ، مع أهمية الحفاظ على هذا الكيان الطبى الكبير، ودهان جميع المباني والعمارات السكنية المحيطة بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم الإنتهاء من إنشاؤها وتشطيبها وذلك باللون الموحد طبقاً للتنسيق الحضارى، مع رفع الإشغالات وإستغلال المساحات المطلة عليها كساحات انتظار للسيارات، على أن يكون لها مداخل ومخارج محددة.

وبالاضافة إلى استكمال مستشفي الرمد للعيون ومستشفى الرمد بمدينة أسوان بطاقة 12 سريرا، بجانب 13 عيادة خارجية، والتى تم الانتهاء من إنشائها وتجهيزها بنسبة 100%، وبدأت منذ أسبوع فى تشغيل العيادات الخارجية بإستقبال متوسط نحو 300 حالة يومياً، يتم تقديم كل الخدمات الطبية لها، كما أنه ستشهد بدء إجراء العمليات الجراحية، وهو الذى سيتواكب معه تنظيم قافلة طبية شاملة تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لأمراض العيون منتصف الشهر الجارى ، وهى تستهدف إجراء حوالى 150 عملية.

والمستشفى الجديد يضم 4 أدوار تشمل أقسام الاستقبال والطوارئ والتدخل السريع، و14 عيادة كشف، بالإضافة إلى غرف الفندقة والعزل والعمليات والعناية المركزة، وإقامة الأطباء المقيمين والمغتربين، فضلاً عن قاعات للتدريب وكاميرات مراقبة وشبكات للإنترنت فائق السرعة ، والغازات ، والإنذار والحريق ، والمداخل والمخارج.

كما يجري تلافى كل الملاحظات المتعلقة بالتشطيبات النهائية، مع توفير الصيانة الدورية للمعدات والتجهيزات، والنظافة المستمرة للحفاظ على هذا الصرح الطبي الكبير، وهو الذى يتوازى مع وجود حرم خارجى للمستشفى كساحة إنتظار للمرضى وللسيارات.

إلى جانب قرب انتهاء مستشفى كوم أمبو المركزى بمدينة كوم امبو، ليعقبها استكمال أعمال تطوير المبنى القديم لتصل طاقة المستشفى إلى 180 سريرا فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية، ومشروع إنشاء مستشفى كوم أمبو المركزى يتم على مرحلتين منها المبنى الجديد، ثم تطوير المبنى القديم ليخدم مستشفى كوم أمبو المركزى أكثر من 416 ألف نسمة، بالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى بمدينة دراو بطاقة 137 سريرا، و13 عيادة خارجية.

وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سريرا موزعين على أقسام الإقامة والعناية المركزة، بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين، وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى، وكذا 2 غرفة عمليات، فضلاً عن نهو أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والتطوير لـ 90 وحدة صحية ومركز طب أسرة، وذلك من إجمالى 11 مستشفى من بينها مستشفى السباعية المركزى، ومسشتفى أسوان التخصصى، وأيضاً معهد الأورام، فضلاً عن مستشفيات التأمين الصحى، وأبو سمبل الدولى، وهو الذى يتوازى مع إستلام وتشغيل 87 وحدة ومركز طبى حتى الآن من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة .

ويجرى التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة للإسراع بالأعمال الإنشائية المتبقية بأنحاء محافظة أسوان، مع أعمال التجهيزات الطبية لتصبح 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة طب أسرة جاهزة للتشغيل الفعلى بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية، لاسيما أن هذه الصروح تحولت إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية، وتم التجهيز للتشغيل للعديد من المستشفيات التى شهدت نهو أعمال الإنشاء والتطوير بها.



































