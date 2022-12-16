اليوم السابع
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بدء أعمال مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بمدارس المنوفية غدا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:00 ص
بدء أعمال مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بمدارس المنوفية غدا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية "التقزم - السمنة - الأنيميا" لأطفال المدارس الابتدائية التابعة للقطاع الريفى غدا السبت، مؤكدا تقديم كل الدعم والتيسير لإنجاح أعمال المبادرة والوصول لكل الأطفال المستهدفة بكل القرى بالمحافظة مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن، خاصة أطفال المدارس من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع المبادرة الرئاسية حفاظا على صحة أبنائهم وعلاج سوء التغذية عند الأطفال.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال والنهوض بالصحة العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

امراض سوء التغذية

اخبار مصر

اخبار المنوفيه



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