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بالتواريخ.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية 2022

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:00 ص
بالتواريخ.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية 2022 شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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اقترانات وزخات شهب وانقلاب شتوى، تشهدها الكرة الأرضية فى أخر شهر فى السنة، حيث يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع ليالى ومشاهدات رائعة حتى نهاية الشهر.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المتبقية حتى نهاية السنة، كما يلى: 

21 ديسمبر - الانقلاب الشتوى.. وبداية فصل الشتاء فلكيا
 
21 ديسمبر: تعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر
 
22-21 ديسمبر - زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات) 
 
22 ديسمبر – اقتران القمر وقلب العقرب
 
24 ديسمبر – اقتران القمر والزهرة وعطارد
 
26 ديسمبر - اقتران القمر وزحل 
 
29 ديسمبر - اقتران عطارد والزهرة 
 
29 ديسمبر - اقتران القمر والمشترى

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