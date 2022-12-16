اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:15 م
أكرم القصاص
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انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال بالطريق الصحراوي بالعامرية فى الإسكندرية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:15 م
انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال بالطريق الصحراوي بالعامرية فى الإسكندرية إنقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شهد الطريق الصحراوي مدخل منطقة عبد القادر غرب محافظة الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة محمله بالرمال ، وجاري رفع آثار الحادث من محل الواقعة .

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال  بالطريق الصحراوي بمنطقة مدخل عبد القادر العامرية .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الصحراوي بمنطقة عبد القادر التابعة لمنطقة العامرية، انحرفت عجلة القيادة ما أدى إلى انقلابها بمحل الواقعة، وجرى رفعها من الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

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إنقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال

 

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إنقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


أخبار الإسكندرية

الطريق الصحراوي

انقلاب سيارة نقل

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