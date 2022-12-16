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انطلاق منتدى برلمان الشباب فى الشرقية بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين غدا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:12 م
انطلاق منتدى برلمان الشباب فى الشرقية بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين غدا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
الشرقية- إيمان مهنى

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تستضيف محافظة الشرقية، غدا السبت، منتدى برلمان الشباب، بحضور عدد من الوزارء والمحافظين، المنعقد بقاعة المؤاتمرت بجامعة الزقازيق.
 
ومن المقرر أن يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار الدقهلية، بقاعة المؤاتمرت بجامعة الزقازيق، للمشاركة في فعاليات جلسات المنتدى.
 
كما يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية علي مدار اليومين، تبدأ بجولة تفقدية بمراكز شباب أبوحماد وبلبيس والزقازيق، والأحد جولة تفقدية بمراكز شباب الزقازيق وأبوكبير وكفر صقر وفاقوس .
 

الشرقية

منتدي برلمان الشباب

قاعة مؤتمرات بالزقازيق

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