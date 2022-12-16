اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اليمن.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار لغم فى الحديدة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:12 م
اليمن.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار لغم فى الحديدة الجيش اليمنى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتل 3 يمنيين بينهم طفل وأصيب آخر، بانفجار لغم فى قرية المقانع جنوب شرق حيس جنوب الحديدة، بحسب "روسيا اليوم".
 
ونقل المركز الإعلامي للألوية العمالقة عن مصادر محلية أن لغما "انفجر بدراجة نارية كان على متنها ثلاثة مواطنين وطفل أثناء تفقدهم لأرضهم الزراعية"، ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم الطفل خليل داوود وهيب (10 سنوات).
 
وأشارت المصادر إلى أن المصاب نقل إلى المخا، لتلقي العلاج.
 
واتهمت الألوية جماعة الحوثيين بأنها قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في محافظة الحديدة والساحل الغربي، وأشارت إلى أنها أدت إلى آلاف القتلى والجرحى.
 

اليمن

الجيش اليمنى

أخبار اليمن

صنعاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة