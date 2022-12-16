ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن المدعي العام في بيرو قوله، خلال جلسة المحكمة، إن الرئيس المعزول يواجه عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام في اتهامات تتعلق بالتمرد.

وأضافت القناة أن المظاهرات الاحتجاجية ضد عزل كاستيلو لا تزال مستمرة في العاصمة "ليما" مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصًا.

وكان البرلمان فى بيرو قد تبنى في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا بعزل كاستيلو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأدت "دينا بولوارت"، نائبة الرئيس اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد.