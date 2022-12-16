المجلس الأوروبى يعلن إقرار حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا

وكالات

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق على فرض حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، موضحا أن التأخير في التوصل للاتفاق كان سببه السعي لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وفي مؤتمر صحفي عقب انعقاد القمة الأوروبية، قال ميشيل: "يسرّنا إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات. وأن التأخير حوالي ساعتين كان لضرورة التأكد من أننا نعمل من خلال هذا الإجراء بما في ذلك من الناحية الإدارية التي تم التحقق منها بشكل كامل على ضمان الأمن الغذائي. نلتزم بتعهدات الاتحاد الأوروبي بعدم تعريض الأمن الغذائي للخطر".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك التي تترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، أنّه تم التوصل إلى اتفاق حول العقوبات.