اليوم السابع
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القبض على "3 ديلرات" مخدرات في البساتين

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:27 م
القبض على "3 ديلرات" مخدرات في البساتين حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم، مستقلين سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى

ترويج المخدرات

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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