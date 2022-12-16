القبض على شقيقين لإطلاقهما عيارا ناريا وإصابة طفل وممرضة فى شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط شقيقين، لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بشبرا الخيمة، ما أسفر عن إصابة شخصين طفل وممرضة، أثناء تواجدهما في محيط منطقة المشاجرة، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين.

وكان قد أصيب طالب بانفجار بقرنية العين وممرضة في أذنها، إثر مشاجرة بين شقيقين وآخرين على مبلغ 300 جنيه، حيث قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة بأعيرة نارية فرد خرطوش وإصابة طفل وممرضة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة طالب في عينه أثناء مروره في مكان المشاجرة وممرضة كانت متواجدة بالشارع أثناء حدوث المشاجرة بين شقيقان وآخرين على بعض الأعمال نظير مبلغ 300 جنيه.

جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى ناصر العام ثم نقله لمستشفى القصر العيني، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الشقيقين طرف المشاجرة.