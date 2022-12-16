اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:00 ص
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم قافلة طبية - صورة أرشيفية
كتب: وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات الشرقية وجنوب سيناء 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات

 

 


الصحة

حياة كريمة

المحافظات



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