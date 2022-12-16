السكرتير العام لبنى سويف يتفقد محور الفشن الحر على النيل ومنطقة آثار الحيبة

واستمع السكرتير العام والمساعد لشرح موجز عن مستجدات وسير العمل بالمشروع ، الذي تنفذه الهيئة العامة للطريق والكباري بوزارة النقل ، ضمن 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي ،حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي) ، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية
فيما لفت السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بضرورة الإلتزام بالمواعيد الإنتهاء المتفق عليها ، وتسريع وتيرة الأعمال ، نظرا لأهمية المحور ، الذي سيسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات ، موضحا أن المشروع ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة في اطار خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق ، للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين
كما تضمنت الزيارة تفقد مساحة ال500 فدان بالحيبة ، والمخصصة لللاستثمار السياحي، حيث يتم حاليا دراسة بعض المشروعات السياحية المقرر تنفيذها بالمنطقة ، والتي من بينها إقامة منتجع سياحي وعلاجي استشفائي ضمن برنامج سياحي يضم ويتكامل مع منطقة محمية كهف سنور ، حيث يوجد طريق (مدق) يربط بين المنطقتين، في إطار الإستراتيجية التنموية المحلية لمحافظة بني سويف ، والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية من أبرزها قطاع السياحة
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