اليوم السابع
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الرئيس السيسي يستقبل "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومى الأمريكى

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:13 م
الرئيس السيسي يستقبل "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومى الأمريكى جانب من اللقاء
واشنطن- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي.
 
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الرئيس السيسى

واشنطن

جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي الأمريكي



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