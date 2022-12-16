الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومى الأمريكى الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:13 م جانب من اللقاء واشنطن- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. الرئيس السيسى واشنطن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الموضوعات المتعلقة لليوم الرابع.. الجالية المصرية تحتشد بالأعلام والصور أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بواشنطن الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:56 م الرئيس السيسي: مهتمون بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى لتعزيز الشراكة الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:50 م الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن رئيس البنك الدولى الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:45 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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