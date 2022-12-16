الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن رئيس البنك الدولى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فى مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.
الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن رئيس البنك الدولىالجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:45 م
الرئيس السيسى
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