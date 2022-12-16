اليوم السابع
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الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن رئيس البنك الدولى

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:45 م
الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن رئيس البنك الدولى الرئيس السيسى
واشنطن- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فى مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.

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