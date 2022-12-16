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الرئيس السيسي: مهتمون بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى لتعزيز الشراكة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:50 م
الرئيس السيسي: مهتمون بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى لتعزيز الشراكة الرئيس السيسى
واشنطن- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين، خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

الرئيس السيسى

ديفيد مالباس

رئيس البنك الدولي

واشنطن

اليوم السابع بلس



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