الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز النظم الغذائية بالقمة "الأفريقية - الأمريكية".
الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكيةالجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:10 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى: مصر تواصل جهودها لتسوية أزمات المنطقة ودعم مؤسسات الدولة الوطنيةالخميس، 15 ديسمبر 2022 11:07 م
السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام" عضو مجلس الشيوخ الأمريكىالخميس، 15 ديسمبر 2022 11:03 م
الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفىالخميس، 15 ديسمبر 2022 10:37 م
الرئيس السيسى يلتقى فى واشنطن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفىالخميس، 15 ديسمبر 2022 07:56 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة