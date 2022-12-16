اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:10 ص
الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي
واشنطن - محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز النظم الغذائية بالقمة "الأفريقية - الأمريكية".

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

اليوم السابع بلس

لقاءات السيسى في امريكا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: مصر تواصل جهودها لتسوية أزمات المنطقة ودعم مؤسسات الدولة الوطنية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:07 م

السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام" عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:03 م

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:37 م

الرئيس السيسى يلتقى فى واشنطن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:56 م

الرئيس السيسى لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة.. ويغير تماما من واقعها المتأزم.. ويؤكد: مصر ستظل داعمة لأى جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة