الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيهاً تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة" ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـــ (25 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.