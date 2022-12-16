الداخلية تستهدف شركات ومعارض غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (البحيرة- القليوبية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأسمدة) ضبط عدد 6 قضايا عبارة عن ( 3 معارض- 2 مؤسسة- شركة).. بإجمالى مضبوطات بلغت (10,5 طن أسمدة ومخصبات زراعية- عدد 2435 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية- عدد 3479 عبوة مبيدات زراعية "جميعها بدون ترخيص").. بنطاق محافظة البحيرة.

وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة: ضبط مصنع سلفونك ومنظفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات بلغت (117 طن خامات ومنتج نهائى للسلفونيك والمنظفات "بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر").. بنطاق محافظة البحيرة.

وفي مجال التفتيش البيئى تم ضبط عدد 9 قضايا عبارة عن (5 شركات- 3 مصانع-مركز) بمخالفات (عدم وجود سجل الحالة البيئية- عدم وجود سجل المواد والمخلفات الصلبة- عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية)، بنطاق محافظة القليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.