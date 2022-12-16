"الجارديان": العثور على آثار للكوكايين فى مقرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة "الجارديان" أنه تم العثور على آثار للكوكايين فى مقرى وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.

وأوضحت الصحيفة، إن المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينج هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس بسباق رئاسة الوزراء.



الجارديان

وأشارت أنه تم العثور على آثار للكوكايين، مرتين في غرفة الألعاب بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن.

وبحسب الصحيفة، فقد أقيمت حفلات في تشيفنينغ يومي 19 و21 أغسطس و2 و4 سبتمبر.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر عملت بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت أثناء قيادة بوريس جونسون، إنه تم العثور على بقايا مسحوق أبيض هناك في المبنى وسط العاصمة البريطانية.

وأضافت أنه "ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بأنفسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها".

ووصف المتحدث باسم تراس المعلومات الواردة في الصحيفة بأنها "كاذبة" وقال المتحدث باسم جونسون إنه "فوجئ بالمزاعم".

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، في تعليق للصحيفة، إن "الغارديان لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".