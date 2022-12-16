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"التضامن" تصرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:00 ص
"التضامن" تصرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى صرف االمعاشات
كتب: مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم،  الجمعة، في صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم ، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت  عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.


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