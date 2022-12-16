البورصة: تنفيذ صفقتين على الشركة المصرية للاستثمار بقيمة 266 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على الشركة المصرية للاستثمار بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 266.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الفجر لصناعة المواسير البلاستيك ومستلزمات الزراعة بحجم تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 9.4 مليون سهم بقيمة 324.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 80 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بضغوط مبيعات مؤسسة محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 30.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 51.4 مليون جنيه، 373.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 224.6 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 115.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.