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الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تطلق موقعا إلكترونيا جديدا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:46 م
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تطلق موقعا إلكترونيا جديدا الرقابة الادارية،ارشيفية
كتب محمد أبو ضيف - كريم صبحى

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أطلقت اليوم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية موقع إلكتروني جديد على شبكة الإنترنت لإتاحة البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة منها للراغبين من مصر والدول العربية والأجنبية.
 
ويتيح الموقع الإطلاع على المناهج التدريبية والتسجيل بها ودراسة بعض الدورات التى تعقد بنظام التدريب عن بعد وإجراء الاختبارات المختلفة.
 
ياتى إطلاق الموقع الجديد فى ضوء استراتيجية هيئة الرقابة الادارية بالتطوير المستمر لنظام عملها بما يعظم جهود نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.
 
وذلك انطلاقاً من دورها التوعوي فى نشر قيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر المختلفة فى مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وغيرها من العلوم المرتبطة.
 
 

الرقابة الادارية

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