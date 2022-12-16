اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأسقفية تفتتح احتفالات الميلاد بحفل للترانيم على ضوء الشموع

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:24 م
الأسقفية تفتتح احتفالات الميلاد بحفل للترانيم على ضوء الشموع كاتدرائية جميع القديسيين
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد اليوم  السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية إذ يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءًا داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 
 
ويعُقد غدا السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية بالكنيسة بالإضافة لحفل ختام السنة للشباب الأسقفى بالكنيسة. 
 
من القرر أن يبدأ قداس عيد الميلاد يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر فى تمام الثامنة مساءًا إذ يستقبل دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة  كبار الزوار والمهنئين فى تمام السابعة مساءًا. 
 
كما يترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الإقليم صلوات قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية بمدينة الإسكندرية يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر فى تمام السابعة مساءا وتختتم الكنيسة احتفالاتها بقداس ليلة رأس السنة يوم 31 من شهر ديسمبر.

الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

حفل ترانيم

قداس عيد الميلاد



الموضوعات المتعلقة

رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم مؤتمر أيادى مرفوعة للجنة الصلاة بالكنيسة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:37 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا داود

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 08:24 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يصلى قداسًا ويمنح ترخيصا للخدمة لخادمين سودانيين

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 04:12 م

"المرأة الفاضلة".. يوم روحى للمصريات والسودانيات بالكنيسة الأسقفية

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 06:19 م

رئيس الكنيسة الأسقفية: مصر طرحت قضية الخسائر والأضرار البيئية أمام الدول الكبرى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة