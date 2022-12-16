افتتاح 3 مساجد داخل 3 مراكز فى بنى سويف بتكلفة 7 ملايين جنيه اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف افتتاح 3 مساجد بعد أعمال التطوير والتجديد، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لها 7 ملايين جنيه، وذلك اليوم الجمعة.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كلف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن: ناصر وببا وإهناسيا، بالتنسيق مع مديرية وإدارات الأوقاف، لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة، لافتتاح 3 مساجد بقرى تلك المراكز بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

ون المقرر أن يشهد اليوم افتتاح مسجد "البصرية/ إحلال وتجديد" التابع لقرية دلاص بمركز ناصر، بتكلفة 2.1 مليون جنيه "جهود ذاتية"، ومسجد "الرحمن القبلي/ إحلال وتجديد" بقرية هربشنت مركز ببا بتكلفة تزيد عن 1.8 مليون جنيه " اعتماد حكومي"، بجانب مسجد "الرحمن الغربي/ إحلال وتجديد" بقرية طما فيوم مركز إهناسيا بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية".