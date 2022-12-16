اعترافات لصوص الشقق السكنية فى القاهرة: نفذنا 3 سرقات بأسلوب انتحال الصفة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى القاهرة، ارتكبوا 3 جرائم سابقة بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة وانتحال الصفة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وإدعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب إنصرافهم إكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد (4أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.