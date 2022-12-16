استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وفيوتشر الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وفيوتشر المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وعكف كولر المدير الفنى للنادي الأهلي، على دراسة فريق فيوتشر من أجل معرفة طريقة لعب المنافس وأسلوبه في الاستحواذ على الكرة واختراق صفوف الخصم وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه من خلال مشاهدة عدد كافي من مباريات فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، من أجل التوقف على أسلوب لعب علي ماهر مع فريقه وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الاختراق والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، للاعتماد عليها في بناء خطة مباراة الجمعة المقبل.

ويحلَّق الأهلي في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الذي يسعى لاستعادة لقبه الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.