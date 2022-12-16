وأضافت السلطات - حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - أن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها من أجل البحث عن 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في موقع التخييم بالقرب من ولاية "سلانجور"، مشيرة إلى أن هناك أربعة أطفال من بين القتلى.

وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 700 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ، موضحة أنه تم العثور على 61 شخصا أحياء من إجمالي 94 شخصا حوصروا جراء الانهيار الأرضي.

كان رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم" قد أعرب في وقت سابق اليوم عن صدمته إزاء الحادث، قائلا "لقد طلبت أن تتم عمليات البحث والإنقاذ بشكل دقيق ومنهجي من قبل جميع الجهات الحكومية".