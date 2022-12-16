إقبال متوسط على شواطئ ومعالم رأس البر وسط استقرار حالة الطقس‎‎.. صور

دمياط - هيثم مراد

شهدت مدينة رأس البر اليوم، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين، وذلك بعد استمرار حالة الطقس المستقرة التي تشهدها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وحرص رواد المدينة على زيارة منطقتي اللسان وشارع النيل، إضافة إلي زيارة شواطئ المدينة، فيما قدم أهالى مدينة عزبة البرج عددا من الرحلات النيلية لزوار المدينة.

وعلى جانب آخر استعد مجلس مدينة رأس البر لاستقبال رواد المدينة بحزمة من الإجراءات، أبرزها تكثيف حملات رفع الاشغالات، والتي استهدفت منطقة السوق وشارع النيل، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق، إضافة إلي رفع مخالفات بعد الوحدات السكنية التي تم استخدامها لغرض مخالف، فضلا عن تنفيذ بعض الحملات لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة أمام الجمهور.