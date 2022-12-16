إغلاق منزل كوبرى عرابى باتجاه الدائرى لمدة 45 يوما للتطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت إدارة المرور، منذ قليل فى الواحدة صباحا، منزل كوبرى أحمد عرابى بشكل كلى فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى لمدة 45 يوما، وسط تواجد الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى أنه في يتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابى تحديداً أعلى شارع السودان بالاتجاهين، والتي تشمل على أعمال هدم وازالة الطبقة الإسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاهين وصيانة الأعمدة والبلاطات الخرسانية ضمن المشروعات القومية لخطة التطوير الشاملة بمناطق غرب القاهرة الكبرى.

ولفت المصدر إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى، وذلك لاستكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الإسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاه المشار إليه فقط، وذلك لمدة (45 يوما)، على أن تبدأ الأعمال من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023 على ان تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة المرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين:

- حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى تقوم بالنزول اتجاه المنزل المؤدى الى مناطق ميدان مدينة الامل - المطار - إمبابة.

- استكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يساراً اتجاه شارع مدينة الأمل وصولاً حتى محور أحمد عرابى بعد استحداث فتحة دخول بعرض 20 مترا، تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى.

- الدخول يميناً بمحور أحمد عرابي اتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائرى.

واستطرد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمه لمتابعة الحالة أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية.