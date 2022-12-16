اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:30 م
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إصابة طفلتين بحالة تسمم عقب تناولهما فول مدمس فاسد بالمراغة فى سوهاج

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:17 م
إصابة طفلتين بحالة تسمم عقب تناولهما فول مدمس فاسد بالمراغة فى سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، طفلتين أبناء عمومة مصابتين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر عقب تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن فول مدمس، وذلك بدائرة مركز المراغة، تم عمل الإسعافت اللازمة للمصابتين والحالة العامة ستقرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغا عن من مستشفى طهطا العام بوصول طفلتين أبناء عمومة مصابتين بحالة تسمم غذائى عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية بوصول ا . ا . ع 16 سنة ونجلة عمها ن . ا . ع 18 سنة تقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج إلى مستشفى طهطا العام مصابتين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر عقب تناولهم وجبة طعام فاسده عبارة عن فول مدمس، تم عمل الإجراءات الطبيبة اللازمة للمصابتين بقسم الإستقبال بمستشفى طهطا العام والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال الطفلتين علل سبب الإصابة عقب تناولهم وجبة الطعام ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

 


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