إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوى الشرقى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى فى سوهاج اتجاه محافظة قنا، انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق مما نتج عنه إصابات 2 من مستقلى السيارة تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام الأقرب إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق ووجود مصابين تم نقل المصابين للمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها الأجهزة الأمنية بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة سوهاج إتجاه محافظة قنا نتج عن الحادث إصابة ب . م . ا 43 سنة بإشتباه بكسر بالساعد الايمن وكدمات وسحجات بالجسم، و م . ح . ا 20 سنة ببتر جزئي بإبهام اليد اليسرى وإشتباه كسر بالكتف الأيمن تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج لأنها الأقرب لمكان الحادث

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.