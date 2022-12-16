اليوم السابع
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إصابة شاب سقط فى حفرة صرف صحى فى قنا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:02 ص
إصابة شاب سقط فى حفرة صرف صحى فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أُصيب شاب بعد سقوطه في حفرة صرف صحي، بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت، بمحافظة قنا. تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد سقوط شاب داخل حفرة أثناء قيادته دراجته النارية بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت.

وتبين إصابة ربيع محروس محمد عبد الشافي، 25 عامًا، باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، إثر سقوطه في حفرة صرف صحي على الطريق أثناء قيادته دراجة نارية ليلًا، بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتحويله إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.


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