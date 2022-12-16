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إسلام عبد المعين يتوجة إلى أمريكا للمشاركة فى مستر أوليمبيا 2022.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:00 ص
إسلام عبد المعين يتوجة إلى أمريكا للمشاركة فى مستر أوليمبيا 2022.. صور إسلام عبد المعين لاعب منتخب ألعاب القوى المصرى
كتب -أحمد الزغبي

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توجه إسلام عبد المعين لاعب منتخب ألعاب القوى المصرى إلى أمريكا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم "مستر أوليمبيا 2022" التى تقام فى فلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، التى حصل على لقبها من قبل فى أعوام 2021/2019.

 

وقال إسلام عبد المعين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه وصل إلى أمريكا لتمثيل منتخب مصر فى بطولة مستر أوليمبيا 2022، وطالب عبد المعين جميع المصريين بالدعاء لبعثة المنتخب المصرى بالحصول على البطولة، ورفع اسم مصر.

يذكر أن اللاعب إسلام عبد المعين حصل على الميداليتين الذهبية والفضية فى بطولة مستر أولمبيا في أمريكا أورلاندو 2021 الذهب فى البينش بريس والفضية في ديت ليفيت القوة البدنية وفضية أخرى أقوى رجل في العالم.

 

إسلام-عبد-المعين
إسلام-عبد-المعين

 

إسلام-عبد-المعين-يتوجة-إلي-امريكا-للمشاركة-في-بطولة-العالم-(1)
إسلام-عبد-المعين-يتوجة-إلي-امريكا-للمشاركة-في-بطولة-العالم-(1)

 

إسلام-عبد-المعين-يتوجة-إلي-امريكا-للمشاركة-في-بطولة-العالم-(2)
إسلام-عبد-المعين-يتوجة-إلي-امريكا-للمشاركة-في-بطولة-العالم-(2)

 

كابتن-اسلام-عبد-المعين
كابتن-اسلام-عبد-المعين

 


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