إزالة 40 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة الفشن فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأرصفة ورفع إشغالات الطريق العام، مع إلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، داخل الأسواق، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدينة الفشن، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات.

وقام محمد بكري رئيس مدينة الفشن بتنظيم حملة لرفع الإشغالات، والتي استهدفت شارع بورسعيد وصلاح سالم وسعد زغلول وميدان الشيخ شمردل بهدف إعادة الانضباط، وتيسير الحركة المرورية، وقد أسفرت الحملة عن رفع أكثر من 40 حالة إشغال للطريق العام.

كما تابع رئيس المركز أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الإبراهيمية بمدخل المدينة، وإنشاء رصيف وسور ترعة الإبراهيمية، فيما تتواصل أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المتزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية، ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.