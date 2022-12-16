إزالة سور مخالف بمنطقة المستشارين فى رأس البر وتحويله لحديقة عامة للمواطنين

دمياط معتز الشربيني

قام قسم الحدائق بالوحدة المحلية برأس البر، بأعمال رفع كفاءة إحدى المناطق بمنطقة المستشارين وإنشاء حديقة عامة بها لخدمة سكان المنطقة وتعزيزها بالزهور وأشجار ونباتات الزينة، حيث كان قسم الاشغالات وقطاع النظافة بالوحدة قد قاما بإزالة سور مخالف حول تلك المنطقة قد أقامه أحد المواطنين لأستغلالها للمنفعة الخاصة له وقامت الوحدة بإعادة استغلال المنطقة كمنطقة خضراء وفتحها للمواطنين للمنفعة العامة ؛ وذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

يأتي ذلك في إطار استمرار متابعات الوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي و نواب المدينة لازالة كافك التعديات.