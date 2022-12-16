أوقاف أسوان: 110 مساجد تم افتتاحها حتى اليوم على مستوى مدن ومراكز المحافظة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف ومحافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 110 مساجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.