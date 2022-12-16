اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:45 م
أكرم القصاص
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أوقاف أسوان: 110 مساجد تم افتتاحها حتى اليوم على مستوى مدن ومراكز المحافظة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:00 م
أوقاف أسوان: 110 مساجد تم افتتاحها حتى اليوم على مستوى مدن ومراكز المحافظة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف ومحافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 110 مساجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.
 
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أناب الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وصابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة اليوم الجمعة لإفتتاح مسجد الأنصار بقرية عنيبة بتكلفة 1.8 مليون جنيه ، وبمساحة 260 م2.
 
حضر الافتتاح القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود بعنوان "طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع".
 

 


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